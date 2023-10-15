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مرصد الأزهر عن دعوات الاحتلال لإخلاء المستشفيات: إبادة جماعية لسكان غزة

كتب:

رؤى ممدوح
04:33 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

استنكر مرصد الأزهر دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المستشفيات المكتظة بالأطفال المصابين، جرّاء القصف العنيف والغارات الإسرائيلية المكثفة على سكان قطاع غزة، وقال المرصد إن تلك الدعوات التي يتم توجيهها إلى المستشفيات لمواصلة عمليات القصف والتدمير، هي عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان تحدث على أرض غزة.

دعوة بن جفير لتسليح المستوطنين

وكان مرصد الأزهر اعتبر دعوة «بن جفير» عضو الكنيست الإسرائيلي لتسليح جميع المستوطنين في الضفة الغربية هي دعوة للإرهاب ويترتب عليها الآتي:

- تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين ومحاولة لمد الصراع إلى كل الأراضي المحتلة

- ‏منذ بداية العام الجاري استشهد نحو 23 فلسطينيًا برصاص المستوطنين الذين يوفر لهم جيش الاحتلال ومحاكمة الحماية من المساءلة.

- ‏تسريع عملية تسليح المستوطنين هو استهانة بأرواح الفلسطينيين تحت مرأى العالم ومسمعه.

تسليح المستوطنين في الضفة الغربية

وتابع مرصد الأزهر، أنه يتابع بقلق وترقّب تصريحات وزير الأمن الصهيوني المتطرف بن جفير، الذي دعا فيها إلى تسليح المستوطنين بكل المستوطنات الواقعة في أراضي الضفة الغربية بالأسلحة، معلنًا عن قيام وزارته بشراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح من أصل 10 آلاف قطعة سلاح لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب؛ بزعم حماية أنفسهم، تأتي تصريحات بن جفير وسط حالة من التصعيد المتعمد من جانب سلطات الاحتلال التي ترتكب عملية إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

 

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