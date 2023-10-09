مرصد الأزهر: سياسات الاحتلال القمعية السبب المباشر لـ«طوفان الأقصى»

رد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على ما نشرته جريدة «هآرتس» العبرية مقالًا للصحفي اليساري جدعون ليڤي، بعنوان: «لا يمكن سجن مليوني شخص دون دفع ثمن باهظ».

وحمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الكيان الصهيوني مسؤولية تصاعد الأحداث الأخيرة، تلك الأحداث التي حذر المرصد من وقوعها مرارًا نتيجة الاحتلال المزمن والقمع المستمر، والانتهاكات المتكررة، وفتح بوابات «الأقصى» على مصرعيها أمام المستوطنين لاقتحامها يوميًا في خلال أيام الأعياد، وكذلك تصريحات وأفعال «إتمار بن جڤير» و«بتسلئيل سموتريتش» غير المسؤولة.

طوفان الأقصى

وكانت نشرت جريدة «هآرتس» العبرية مقالًا للصحفي اليساري جدعون ليڤي، بعنوان: «لا يمكن سجن مليوني شخص دون دفع ثمن باهظ»، إذ ألقى الكاتب مسؤولية العملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية السبت 7 أكتوبر، على حكومات الاحتلال المتعاقبة، خاصة الحكومة اليمينية الحالية برئاسة «بنيامين نتنياهو»، وذلك انتقادًا للسياسات والممارسات القمعية التي مارستها حكومات الاحتلال المتعاقبة في خلال الأعوام الماضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وفلسطينيي قطاع غزة خاصةً.

وجه «ليفي» سهام الانتقاد المباشرة إليها متهمًا إياها بممارسة سياسات قمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا، وقطاع غزة المحاصر على وجه الخصوص، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات الدينية، ومن ذلك زيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في خلال فترة الأعياد المنتهية في السابع من أكتوبر، عندما اقتحم أكثر من 5000 مستوطن ساحات المسجد المبارك الأسبوع الماضي ضمن ما يُسمى بـ«عيد العرش»، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، إلى جانب منع الصلاة بالمسجد الإبراهيمي.