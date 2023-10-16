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فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على «القدس وتل أبيب»

كتب:

يارا أشرف
05:52 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت فصائل فلسطينية، إطلاق صواريخ على القدس المحتلة وتل أبيب، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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