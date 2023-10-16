فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على «القدس وتل أبيب» كتب: يارا أشرف 05:52 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023 صورة أرشيفية أعلنت فصائل فلسطينية، إطلاق صواريخ على القدس المحتلة وتل أبيب، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفارات الإنذار تدوي في القدس وسماع صوت انفجارات ضخمة صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة موديعين غرب القدس ومحيط تل أبيب قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من القدس شيخ الأزهر: عروبة القدس لا تقبل التغيير.. ومحاولات تزييف الحقيقة لن تفلح القدس تل أبيب القاهرة الإخبارية فصائل فلسطينية بقلم يارا أشرف