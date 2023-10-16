شيخ الأزهر: عروبة القدس لا تقبل التغيير.. ومحاولات تزييف الحقيقة لن تفلح

أعادت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشر فيديو للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أدلى فيه بتصريحات تؤكّد عروبة القدس الشريف، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة المحاصر منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

عروبة القدس ضاربة في أعماقنا لأكثر من 50 قرنًا من الزمان

وقال الدكتور أحمد الطيب في كلمته: «إنَّ عروبةَ القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، ولن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييف هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ، ومن أذهان العرب وضمائره، فعروبة القدس ضاربة في أعماقهم لأكثر من 50 قرنًا من الزمان».

خطبة الفاروق عن فتح بيت المقدس

في سياق متصل، أكّد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أنَّه لما فُتح الفاروق رضي الله عنه بيت المقدس خطب قائلًا: «يا أهل الإسلام إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وورثكم البلاد، ومكن لكم في الأرض فلا يكونن جزاؤه منكم إلا الشكر وإياكم والعمل بالمعاصي فإن العمل بالمعاصي كفر النعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم».