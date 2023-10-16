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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من القدس

كتب:

أحمد عادل موسى
10:03 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
القدس

القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينيين من محافظة القدس، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة أبو ديس واعتقلت الأسير المحرر حمزة مرعي من منزله.

وفي السياق ذاته، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت الفتيين قيس غراب وقصي غراب، كما اعتقلت جمال مصطفى من مدينة القدس.

ومن بلدة العيسوية شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد داري، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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