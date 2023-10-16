وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح ويوجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع الطوارئ الطبية، ورفع جاهزية مستشفيات في المحافظات المجاورة، وتوفير المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

مصابي غزة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على التحدث مع أطقم سيارات الإسعاف، مشيدا بدورهم الهام في منظومة الصحة، مضيفا أن الوزير تفقد تجهيزات سيارات الإسعاف، للتأكد من استعدادها لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير توجه بعد ذلك إلى تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري، وأكد بضرورة زيادة أعداد سيارات الإسعاف في شمال سيناء، إلى نحو 150 سيارة، مع إمكانية مضاعفة هذا العدد، لخدمة أهالي المحافظة، تحسبا لأي تطور في الأحداث.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد صالتي الوصول والسفر بمعبر رفح، وزار غرفة الحجر الصحي، ووجه بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، حال اتخاذ أي قرارات تخص إعادة فتح المعبر.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير تفقد الموقع المقترح للمستشفى سابق التجهيز، واطمئن على تفاصيل خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، كما تأكد من توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الأعراض والإصابات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة المتمركزة في محيط مديرية الشئون الصحية بالعريش، واطلع على تجهيزاتها ومهامها، وكفاءة الأطقم الطبية القائمة عليها، وتأكد من إمكانية زيادة أعدادها بإضافة 15 سيارة، تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية.

قيادات وزارة الصحة في جولة بشمال سيناء

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما تم اتخاذه من استعدادات طبية في كافة المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع أي طوارئ صحية، تزامنا مع أحداث غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته التفقدية لمستشفى العريش العام، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، والأشعة وقسطرة القلب، والقسم الداخلي، والعلاج الكيماوي، في مستشفى العريش العام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع عملية تدخل بالقسطرة القلبية، واطلع على معدلات التردد بالقسم، حيث تصل إلى نحو 100 حالة شهريا، كما اطلع على معدل التردد على قسم العلاج الكيماوي والذي يصل إلى 20 مريض يوميا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على الهيكل الوظيفي للمستشفى والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 221 سريرا، منها 29 سرير رعاية مركزة، ويمكن زيادة أسرة الرعاية بمعدل 15 سريرا، حال الاحتياج، بالإضافة إلى نحو 60 ماكينة غسيل كلوي، مشيرا إلى أن المستشفى يجري نحو 350 عملية جراحية شهريا، في مختلف التخصصات الطبية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مبنى الغسيل الكلوي -تحت الإنشاء- وخزان الحريق الإضافي الذي يجري إنشاءه، ضمن أعمال التطوير بالمستشفى، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال التطوير، مع الاهتمام بالمظهر الحضاري لواجهات مبانِ المستشفى.

لفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتوفير كافة احتياجات المستشفى من أجهزة ومستلزمات طبية، لمنع تراكم حالات على قوائم الانتظار، مشددا على ضرورة الالتزام بجداول صيانة الأجهزة الطبية، والمصاعد، والمباني، لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.