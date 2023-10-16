وزير الصحة: الدولة المصرية مستعدة لتقديم الدعم حال فتح الممر الإنساني

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن مصر لديها كافة المستشارين والمتخصصين في كافة المجالات وكافة التخصصات، وأنهم على استعداد كامل لتنفيذ رؤوية القيادة السياسية ومستعدين للتعامل مع الموقف في قطاع غزة.

الدولة المصرية مستعدة لتقديم الدعم لأهالي غزة

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي من مدينة العريش، قائلًا «نستطيع أن نتعامل من خلال الطواقم الطبية الموجودة لدينا، والدولة المصرية بكل مؤسساتها سواء المجتمع المدنى أو الحكومي مستعدة لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية عند صدور القرار بالسماح بالممر الإنساني للدخول».

وزير الصحة: مستعدون للتعامل مع كافة الحالات الحرجة

وتابع «في الوقت الحالي نستقبل الحالات الحرجة أيًا كانت وكافة الاستعدادت موجودة، وجاهزين بجميع السيناريوهات لحالات المخ والأعصاب وجراحات العظام والحروق، كما أننا متوقعين من خلال الطب الوقائي أن يكون هناك حاجة الى أمصال وأدوية لأمراض مزمنة».