موعد الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بالمنيا.. رواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه

أعلنت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب في محافظة المنيا، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ملتقى توظيفي للشباب في المنيا

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، لـ«الوطن»، إن الملتقى سيقام تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مدار يومين، الأول يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، بمقر مدرسة الفنية المتقدمة الصناعية، بشارع سكة تلة، الساعة العاشرة صباحا، ويوم الجمعة 20 أكتوبر بمقر مركز شباب البرجاية بالمنيا الساعة العاشرة صباحا.

أجازة 4 أيام شهريا

وأوضح وكيل تعليم المنيا، أن الملتقى سيوفر فرص عمل بكبرى شركات الملابس بالعاشر من رمضان ومصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية ومصنع المنيا للأكياس بالمنطقة الصناعية، وتشمل مزايا العمل تأمين صحي واجتماعي، تأمين على الحياة، أماكن للتدريب، وحدات علاجية، توفير مدينة سكنية مجانا، زيادات سنوية، أجازة 4 أيام شهريا بخلاف الجمعة، ساعات عمل إضافية، وسيكون الراتب بحد أدنى 4000 جنيها في مصنع الملابس بالعاشر من رمضان.