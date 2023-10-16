أمين «الأعلى للآثار»: الاكتشاف الجديد في المنيا يعود إلى الدولة الحديثة

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف الأثري الجديد بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا عبارة عن مجموعة مقابر خاصة بالدولة الحديثة، لافتا إلى أنّ البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بدأت العمل في موقع الكشف الأثري منذ 2017.

جبانة الدولة الحديثة

وأوضح «وزيري»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى الفضائية»، أنّ الهدف كان البحث عن جبانة العصر المتأخر وجبانة الدولة الحديثة، لافتا إلى أنّ الحفاير في الموسم الأخير أظهرت مؤشرات المقابر الصخرية التي تعود إلى الدولة الحديثة.

25 ألف تمثال أثري

وتابع مصطفى وزيري: «منذ بداية أعمال التنقيب في 2017 تم الكشف عن أكثر من 25 ألف تمثال أثري في هذه المنطقة، وهناك صدى إيجابي عالمي على الكشف الاثري الجديد في المنيا»، مضيفا: «عشرات البعثات الأجنبية كانت تبحث عن جبانة الدولة الحديثة لكن البعثة المصرية هي التي اكتشفتها، وتم اكتشاف بردية كاملة وتشير الدراسة المبدئية أن حالة البردية رائعة وقد يصل طولها من 15 لـ18 مترا وتتحدث عن كتاب الموتى».