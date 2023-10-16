 الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة في المنيا

كشف أثري كبير أعلنته وزارة السياحة والآثار في منطقة الغريفة الأثرية بتونة الجبل في محافظة المنيا، إذ أعلن لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة في منطقة الغريفة بتونة الجبل.

منطقة الغريفة بالمنيا

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة في المنيا»، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يعثر فيها على جبانة الدولة الحديثة بالإقليم الـ15 من أقاليم مصر العليا.

تماثيل فخارية

واشتمل الإعلان الكشف عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة وبها العديد من المقابر المنحوتة في الصخر بداخلها مئات من القطع الأثرية من تمائم وحلي وتوابيت حجرية وخشبية بها مومياوات، إضافة إلى مجموعة من تماثيل فخارية وخشبية لبعض كبار الموظفين.