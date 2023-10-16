الرئيس السيسي يوجه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسلم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المزمع عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر الجاري.

سفير مصر في قطر يحمل الرسالة

وأشارت الوكالة إلى أنه سلم الرسالة عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، خلال استقبال الأمير له، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم.

تحيات متبادلة

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمير تميم، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمل الأمير السفير المصري تحياته لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار.

قمة القاهرة للسلام 2023 على أرض مصر

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.