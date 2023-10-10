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الرئيس السيسي يبحث مع أمير قطر مستجدات التصعيد العسكري بين فلسطين وإسرائيل

كتب:

محمد أبو عمرة
09:00 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية؛ إذ جرى استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

كما جرى تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل بالمنطقة استنادا إلى حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.