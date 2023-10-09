«بوستر وحكاية وأغنية».. تحية لأبطال الجيش المصري من أطفال «قطر الندى»

زيارة حسين مهران، أول رئيس لهيئة قصور الثقافة، لدولة الصين ومشاهدته لمجلة أطفال صينية تصدر بالأبيض والأسود عام 1995، وراء قرار الإعلان عن مولد مجلة قطر الندى، التى صدرت لأول مرة فى صيف العام نفسه، وتم اقتراح تسميتها بهذا الاسم فى جلسة جمعته مع عبداللطيف زيدان، المذيع بالبرنامج الثانى، ليكون اسم المجلة مؤنثاً، فى الوقت الذى ظلت فيه أسماء مجلات الأطفال ذكورية.

كجزء من نسيج الحركة الثقافية التى تستهدف الطفل المصرى، سعت هيئة تحرير مجلة قطر الندى على مدار العقود الثلاثة التى تلت إنشاءها إلى إصدار أعداد خاصة تغطى موضوعات حيوية بالنسبة للطفل المصرى، وتعمد إلى ترسيخ الهوية الوطنية، أبرزها عدد خاص تم تحريره كاملاً بيد الأطفال الموهوبين بمناسبة أعياد الطفولة نوفمبر 2016، وآخر عن القدوة 2017، وثالث عن النيل شريان الحياة فى أغسطس 2018، إضافة لإقامة معرض رسوم الأطفال.

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كانت ضمن قصص وحكايات مجلة قطر الندى، بإصدار عدد خاص عن أفريقيا بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، بالعدد رقم 626 الصادر فى منتصف يونيو 2019، إضافة لملف خاص بمناسبة مرور مائة عام على قيام ثورة 1919 فى أغسطس 2019، وعدد خاص عن بطولات الجيش المصرى عبر العصور، بأكتوبر 2020، وفقاً لحديث نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى لـ«الوطن».

قصص وحواديت ورسوم خاصة بالمواقع الحربية التى خاضها الجيش المصرى منذ عهد مينا موحد القطرين ومؤسس الجيش الوطنى، حتى البطل أحمد منسى الذى استشهد فى الحرب على الإرهاب بسيناء، مروراً بالحروب التى انتصر فيها رمسيس الثانى وتحتمس الثالث على الحيثيين، وبطولة أحمس وكيف طرد الهكسوس من مصر، والانتصار على المغول بموقعة عين جالوت، وقيادة صلاح الدين الجيوش العربية للنصر فى موقعة حطين، وتضافر الجيش والشعب أثناء حملة فريزر عام 1807، وكيف استطاعا إجبار الإنجليز على التراجع وعدم دخول مصر، وصولاً لحرب العزة والكرامة وانتصار أكتوبر المجيد الذى سطر أروع بطولات الشجاعة والتضحية، جميعها زينت صفحات مجلة قطر الندى، بحسب ما أكدت «علام». الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بأجهزتها المختلفة لوصول الخدمة الثقافية للطفل فى مكانه وبيئته، كان الدافع وراء تنوع الخدمة الثقافية المقدمة للأطفال عبر صفحات مجلة قطر الندى، التى حرصت على أن تنوع أبواب المجلة بين السيناريو والقصة والشعر والمقال، بمشاركة الأطفال فى كتابة بعض الموضوعات والعديد من القصص والأشعار، التى تحكى عن بطولة الجندى المصرى.

كما ضمت صفحات قطر الندى فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحقيقاً مع مجموعة من الأطفال، بعنوان «أصدقاء قطر الندى يرسلون التحية لجيش مصر العظيم»، وبوستر يمثل الجيش المصرى فى عهد الفراعنة، إضافة للوحة بالغلاف الأمامى تعبر عن بسالة واستعداد المقاتل المصرى الآن، وسيناريو بالغلاف الخلفى يمثل حكاية أول جندى رفع العلم على سيناء، وفقاً لرئيسة تحرير المجلة.

وكشفت «علام» عن وجود مفاجآت عديدة بعدد مجلة قطر الندى بالعيد الذهبى لانتصار أكتوبر المجيد، إذ تشرع المجلة فى إصدار عدد خاص عن حرب أكتوبر، ويتضمن محتوى يعزز الهوية والانتماء لدى الأطفال، كموضوعات عن أهم المعارك فى حرب أكتوبر، وموضوع عن «الشهداء» يتم من خلاله تناول سيرة مجموعة من أشهر شهداء حرب أكتوبر فى الأسلحة المختلفة، وبورتريه للبطل إبراهيم الرفاعى، وموضوع عن أشهر أغنيات حرب أكتوبر، كما يضم العدد الذى سيصدر فى أكتوبر العديد من القصص والأشعار، التى تحكى عن بطولة الجندى المصرى، وتحقيقاً مع الأطفال عن حرب أكتوبر وماذا تمثل لهم، كما سينشر فى العدد بوستر خاص على صفحتين عن حرب أكتوبر، وكذلك العديد من السيناريوهات المصورة التى تتناول شخصيات أسهمت فى نصر أكتوبر.