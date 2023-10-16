«حياة كريمة»: الشعب المصري مؤمن بالقضية الفلسطينية.. ومستمرون في حملة التبرع بالدم

وجهت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، الشكر للشعب المصري، على وقوفه بجانب إخوته الفلسطينيين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحَة أن التحالف أطلق مبادرة «مسافة السكة»، ونحن متواجدون في مدينة العريش في قافلة الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة الاستمرار في حملة التبرع.

الشعب المصري يؤمن بالقضية الفلسطينية

أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «جدعنة المصريين في حملة التبرع بالدم حاجة تفرح، خصوصًا أنها كانت في وقت بسيط، ووسائل الإعلام أعلنت عنها، وجرى تحقيق نتائج لم نحققها في كل حملتنا للتبرع بالدم».

تجميع 40 كيس دم في اليوم

لفتت «فخري» إلى أن الفترة الماضية عملنا على تجميع 40 كيس دم في اليوم، ويوم الجمعة الماضي، جرى تجميع في الساعة 45 كيس دم في النقطة الواحدة، وهذا يدل على فكرة التعاطف والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وإيمان الشعب المصري بالقضية، ومستمرون في حملة التبرع بالدم».