مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» بمركز الحامول بكفر الشيخ

تطلق مؤسسة حياة كريمة مبادرة «أنت الحياة» بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة، وجامعة كفر الشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية.

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» بمركز الحامول

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير أعمال القوافل والمبادرة، ومتابعة وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

وتتضمن فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية، وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل وأنشطة ثقافية وجلسات توعوية للسيدات وورش حكى للأطفال ومسابقات رياضية، فضلاً عن تنظيم ملتقى للتوظيف ومساعدات للغارمين، واستخراج بطاقات الرقم القومي بمجمع مدارس الزعفران بمركز الحامول.

ما هي مبادرة «أنت الحياة»؟

الجدير بالذكر، أنّ مبادرة «أنت الحياة»، من المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا.