القضاء الإداري يثبت ترك الخصومة في دعوى «الفضالي» ضد «الوطنية للانتخابات»

قضت محكمة القضاء الدائرة الأولى حقوق وحريات، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من أحمد محمد بيومى الفضالي، والتي اختصم فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك لعدم تقديم المدعي التوكيلات أو تزكية أعضاء مجلس النواب.

يشار إلى أن ترك الخصومة تعني أن يقوم صاحب الدعوى بالذهاب للمحكمة والإقرار أمام هيئة المحكمة بتنازله عن القضية وعدم رغبته في اكتمال الدعوى.