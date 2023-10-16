مواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة
كتب:
أحمد أبوضيف
05:46 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 " أرشيفية "
كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم الاثنين، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تقام في موعدها المحدد من قبل المجلس، والمقرر أن تكون خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي وفقاً للائحة الاتحادت الطلابية التي أقرها مجلس الوزارء عام 2017.
انتخابات الاتحادات الطلابية 2023-2024
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو المنوط بتحديد موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية والجدول الزمني الخاص بها، منوهة إلى أن الانتخابات تعد أحد الوسائل التي تعبر عن رأي الطلاب في الجامعات.
انتخابات الاتحادات الطلابية 2023
وتابعت المصادر، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الجامعات دون رصد أي مشكلات بشأنها، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، مؤكدة أن مواعيد امتحانات الميد تيرم والفصل الدراسي الأول في مواعيدها المحددة.