معرض زايد للكتاب يكرم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي ردا على «فرانكفورت»

أعلن معرض زايد للكتاب تكريمه الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، بحضور المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي، والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، والإعلامي محمود بركة، ونخبة كبيرة من المثقفين المصريين في ندوة يوم الخميس 19 أكتوبر الساعة 5 مساء بمقر معرض زايد للكتاب.

معرض فرانكفورت للكتاب

جاء هذا بعد إعلان معرض فرانكفورت للكتاب، إلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة «LiBeraturpreis» من جمعية LitProm، عن روايتها «تفصيلة بسيطة».

وفي هذا الصدد كان أعلن اتحاد الناشرين العرب وهيئة الشارقة للكتاب، الانسحاب من معرض فرانكفورت الدولي بسبب إعلان المعرض دعم الكيان المحتل وإلغاء تكريم كان مقررًا على برنامج المعرض للكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي.

يذكر أن انطلاق الدورة التاسعة للمعرض كان الأربعاء الماضي، وخصصت هذه الدورة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة شخصية المعرض، وترفع هذه الدورة من المعرض شعار «الثقافة والنصر».

وفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، الحادي عشر من أكتوبر، ويستمر إلى مساء يوم الثاني والعشرين من أكتوبر، وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية.

المعرض يقام في شارع الروض

‎جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم للكتاب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد، ومجلس أمناء المدينة، ‎ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقي احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.