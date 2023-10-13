تفاصيل فعاليات معرض الشيخ زايد للكتاب.. يستمر حتى 22 أكتوبر

كشف الناشر محمود عبدالنبي، مدير معرض الشيخ زايد للكتاب، تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للمعرض، تحت رعاية وزارتي الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة، وتحت شعار «الثقافة والنصر»، مشيرًا إلى تخصيص العام الجاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتنظيم أكثر من ندوة بمشاركة مجموعة من مؤرخي 73، إذ حضر أكثر من بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حكوا للجمهور والقراء المعارك التي خاضوها بأنفسهم.

شخصية المعرض

وأضاف «زاهر»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنه جرى اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، كشخصية المعرض.

معرض زايد للكتاب

وتابع: «يفتح معرض زايد للكتاب، أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، ويستمر حتى مساء يوم الثاني والعشرين من أكتوبر، ويتضمن أيضًا مسرحًا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، على أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بمئوية الفنان سيد درويش.

صالة عرض رئيسية

وأشار إلى أن المعرض يتضمن صالة عرض رئيسية، يشارك بها أكثر من 120 ناشرًا ومكتبة، وتعرض آلاف الإصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال، كما يضم كذلك مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين، ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.