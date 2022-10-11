غدًا.. انطلاق معرض زايد للكتاب ومليون جنيه جائزة مسابقة «تحدي القراءة»

ينطلق غدًا معرض الشيخ زايد للكتاب، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة الشيخ زايد، في حضور السفير السوري والقنصل السوري ورئيس الجالية السورية بمصر، بعد اختيار سوريا ضيف شرف المعرض.

تنظيم ندوات للكاتب إبراهيم عبد المجيد وأحمد مراد

ويشارك بالمعرض عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وشخصيات أدبية هامة حيث خصصت عدد من الندوات الهامة لكبار الكتاب على رأسهم الكاتب إبراهيم عبد المجيد والكاتب أحمد مراد، واُختيرت شخصية المعرض لهذا العام الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.

تفاصيل مسابقة تحدي القراءة

كما سيتم الإعلان خلال فاعليات معرض زايد للكتاب، عن مسابقة تحدي القراءة التي أطلقتها دولة الإمارات الشقيقة، للمراحل التعليمية المختلفة والجائزة مليون جنيه.

ويقام على هامش المعرض برنامجًا ثقافيًا متميزًا بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات المشروع الوطني للقراءة، وبرنامج الثقافة السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتقام في عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض تتضمن عروضًا فنية وورش تعليمية للفئات العمرية المختلفة.

يذكر أن اتحاد الناشرين العرب يشارك في هذا المعرض بجناح خاص للتعريف بالثقافة العربية، وإقامة ندوات مهنية مختلفة، وأعلنت إدارة المعرض، فتح باب تلقي طلبات الناشرين، واستمارة المشاركة في الدورة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشارك في الدورة نحو 60 دار نشر.