رئيس جامعة عين شمس تتفقد حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين

تستكمل جامعة عين شمس دورها المجتمعي، لليوم الخامس على التوالي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال حملة التبرع بالدم التي دشنتها بالتعاون مع «جمعية شريان العطاء بكلية طب عين شمس للتبرع بالدم» والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

حملة التبرع بالدم

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، وفقاً لبيان صادر عن الجامعة، أثناء تفقدها لموقع التبرع، إن الجامعة نظمت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنا إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كل منسوبي الجامعة

فيما أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كل منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً داعم للشعب الفلسطيني، منوهاً بأن الحملة تستمر بالجامعة حتى نهاية الأسبوع، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.