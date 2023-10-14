جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

نظمت جامعة عين شمس، حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينيين، بالتعاون مع «جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

تستمر الحملة على مدار أسبوع كامل، ويشارك بها طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والإداريين، كنوع من التضامن الإنساني مع أهالي قطاع غزة، وتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.