جامعة عين شمس تعلن عن منحة دراسة الماجستير مجانا لفتاة تعمل «فكهانية»

أعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، منح آية عبدالله التي تعمل «فكهانية» بجانب دراستها، عن منحها دراسة درجة الماجستير مجانا في حالة استيفائها الشروط، علما أن امتحان القبول غدًا، مردفة: «جامعة عين شمس مش بتنسى بناتها الشاطرين».

التحضير للماجستير

وأشادت «فاروق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بالفتاة، قائلة إن «آية» حولت مشكلتها إلى مكسب ونجاح، وحال استيفائها الشروط ستكون معنا في تحضير الماجستير في جامعة عين شمس.

تحويل الخسارة لمكسب

وكان برنامج «مصر تستطيع» قد عرض تقريرا تلفزيونيا في حلقة اليوم عن آية عبدالله والتي تعمل في مهنة الفكهاني، حيث قالت إنها بعد التحاقها بالجامعة مباشرة، توفى والدها بعدها بشهرين، وأغلق المحل، ولكن خالها وأحد العاملين في المحل وجدا أن غلقه يشكل خسارة لعائلتها خاصة أن والدتها تعول 4 إخوات، فقررت تعلم المهنة بجانب دراستها بالجامعة.