نائب محافظ سوهاج يلتقي خريجي دورات إعداد المدربين TOT لتطوير أداء الموظفين

التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، خريجي دورات إعداد المدربين tot، بحضور حاتم مزيد مدير عام شئون العاملين بديوان عام المحافظة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن اللقاء تناول مناقشة سبل الاستفادة من الخريجين في التدريب وتطوير الأداء العام للموظفين وتنمية قدراتهم، معبرا عن تقديره لجهود المشاركين في الدورة، مشيدا بالمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي.

تعزيز قدرات المدربين

وأشار إلى أن تلك الخطوة تعد جزءًا من جهود محافظة سوهاج لتعزيز قدرات المدربين وتحسين أداء الموظفين، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التدريب في المحافظة، مؤكدا أهمية هذه الدورات في تأهيل المشاركين في تطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتعليم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتطوير منظومة التدريب في المحافظة.

تقدير المدربين للمشاركة بالدورات التدريبية

ومن جانبهم أعرب الخريجون عن تقديرهم للفرصة التي قدمت لهم للمشاركة في دورة إعداد المدربين، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير وتنمية المنظومة التدريبية في المحافظة.