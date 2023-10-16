جمارك مطار سوهاج تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومستلزمات طبية

أحبط رجال جمارك مطار سوهاج الدولي، برئاسة حسن أبوكريشة، مدير الجمرك، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط طيران العربية، اشتبه أبو زيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب مصري الجنسية.

وبتمرير أمتعتهم على جهاز الفحص بمعرفة مصطفى عزوز تحت إشراف خالد محمد درديري، رئيس قسم الفحص، بالأشعة تبين وجود أجسام متماثلة متعددة.

7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها.

وقدرت القيمة للأغراض الجمركية المستحقة بمبلغ 420 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران ايركايرو، اشتبه أبوزيد خلف، رئيس اللجنة الجمركية، في أحد الركاب القادمين من الكويت.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف أحمد، تحت إشراف أكرم الروبي، تلاحظ وجود كثافات.

كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية

وبتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية داخل أكياس بلاستيكية داخل حقائبه.

وشارك في الضبط لجنة من هبة حنفي، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد أبو كريشة ومنى خلف ومروة ناصر، مأموري تفتيش الركاب، وأحمد حسن وعبدالعزيز فؤاد بمكافحة التهرب الجمركي وبلال الكتاتني وعمرو عبدالعال.

قرر محمد متولي، محمود مدير عام جمارك الأقصر، والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى أرقام 15 و16 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية للرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.