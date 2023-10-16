جامعة سوهاج تواصل حملتها الإنسانية لدعم الشعبي الفلسطيني بمشاركة طلاب من أجل مصر

تواصل جامعة سوهاج لليوم الثاني علي التوالي، حملتها للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق، التي تنظمها طلاب من أجل مصر على مدار أسبوع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم في محنتهم التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.

وتفقد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة صباح اليوم، حملة التبرع بالدم بمقري الجامعة الجديد والقديم، التي بدأت أعمالها منذ أمس، لتستمر بشكل يومي لمدة أسبوع، للتأكيد على دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

وأكد النعماني حرص إدارة الجامعة علي التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم، للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لتخفيف من حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأشاد النعماني بحهود طلاب من أجل مصر، في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الغفيرة للطلاب المشاركين بالتبرع من كل كليات الجامعة، مثنيا على كل منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني، بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، مقدما شكره لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، لافتا إلى أن الحملة شملت التبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، وإجراء تحليل الأنيميا.