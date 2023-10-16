«ملحمة السويس».. 101 يوم من الحصار إلى الانتصار

«يا دنيا سمعانى سمعانى أبويا وصانى.. ما أخلى جنس دخيل يخش أوطانى.. الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدى.. أفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدى»، لم تكن هذه الكلمات التى عبّرت عن بطولات المقاومة الشعبية، سوى مرآة صادقة لملحمة الصمود والتضحية والفداء التى قدمها أهالى السويس كتفاً إلى كتف مع جيشهم العظيم، للدفاع عن الأرض.

101 يوم قضتها مدينة السويس تحت الحصار عقب المواجهات العنيفة التى دارت بين الجيش المصرى وقوات العدو، قبل إعلان وقف إطلاق النار، حيث اخترق العدو قرار الأمم المتحدة، وحاول احتلال المدينة الباسلة كورقة ضغط بعد خسائره الفادحة فى الحرب منذ اندلاعها فى 6 أكتوبر، لكنه لم يكن يعلم أنه سيواجه هزيمة جديدة داخل المدينة التى ستتحول إلى «مقبرة واسعة» لما تبقى من قوات العدو.

101 يوم من الحصار، لم تنتهِ باستسلام المدينة، لكنها انتهت باستسلام العدو نفسه وانسحابه بعد كل الخسائر الضخمة التى تعرضت لها قواته، وبدت السويس كأنها جيش بالكامل، كل البيوت تحولت إلى مخازن للسلاح أو المؤن، كل الرجال تحولوا إلى مقاتلين، كل النساء تحولن إلى ماكينات لشحن الروح المعنوية ووحدات إسعاف متنقلة.

انتهت معركة الصمود فى السويس بنصر جديد للمصريين، نصر شعبى هذه المرة إلى جانب النصر الكبير الذى حققته القوات المسلحة على الجبهة.. ومضت أيام الحصار، لكن لا تزال هذه المعركة الحية نموذجاً بطولياً يُحتذى به ويستحق الوقوف عنده.. حتى ولو بعد نصف قرن من الزمان.