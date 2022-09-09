محافظ الإسماعيلية الأسبق: قناة السويس الجديدة ملحمة حقيقة وتنفيذها «إعجاز»

في أغسطس عام 2015، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا مشروع قناة السويس الجديدة ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تأمل مصر في أن تسهم في تحسين الاقتصاد، وألقى الرئيس بهذه المناسبة كلمة تحدث فيها عن آفاق تشغيل هذه القناة وعائداتها على الاقتصاد والشعب المصري، كما شكر فيها كل من ساهم وعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني الذي اُنجز في فترة قياسية.

الرئيس السيسي: دخل القناة يصل إلى 7 مليارات دولار

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أمس الخميس، إنه في الوقت الذي كان مشروع حفر قناة السويس الجديدة يتطلب 68 مليار جنيه، حدث فيه اكتتاب للمصريين تم تغطيته بشكل كامل خلال 10 أيام فقط لتمويل اللازم للمشروع.

وتابع الرئيس السيسي في تعقيبه على كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال احتفالية افتتاح القرية الأوليمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة: «كانت هناك حالة من التشكيك والإساءة للدولة المصرية وخفض لمعنويات الشعب المصري في ذلك الوقت»، مؤكدا أن القناة الجديدة حققت إيرادات كبيرة أكبر من الرقم الذي تم جمعه من المصريين، مبينا أن دخل القناة كان يتراوح بين 4.8 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار وزاد حاليا ليصل إلى 5.5 مليار دولار و6 و7 مليارات دولار.

من جانبه قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد باكورة مشروعات التنمية الشاملة في مصر، وعلى رأس بدء تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف طاهر لـ«الوطن»: «كنت شاهدا ومساهما من خلال المهمة التى كلفت بها كمحافظ للإسماعيلية، إنها ملحمة حقيقية من القوات المسلحة المصرية متمثلة في الهيئة الهندسية وهيئة قناه السويس والإعجاز فى تنفيذ المشروع في عام واحد فقط تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

طاهر: الوقت أثبت مدى أهمية هذا المشروع لمصر والعالم أجمع

وتابع: «والآن وبعد مرور السنوات ثبت مدى أهمية هذا المشروع لمصر والعالم أجمع، ومع إضافة باقي مشروعات التنمية كمشروع الأنفاق والمناطق الصناعية وتطوير المحاور والطرق، وكذا التطوير الرائع وإضافة إمكانيات لآليات هيئه قناة السويس عظمت من موارد الهيئة».

وتمثلت أهم الإنجازات التي تحققت للدولة المصرية من إنشاء قناة السويس الجديدة، زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/ يوم مقارنة بنحو 77 سفينة معيارية/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى؛ ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما في كلا الاتجاهين، خاصة في ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم في جذب السفن العملاقة في أسطول التجارة العالمي لعبور القناة.

كما تحقق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة بما أدى لزيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسي لقناة السويس عن طريق الاستمرار في تطوير المجرى الملاحي للقناة في ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.