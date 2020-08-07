"مميش": قناة السويس الجديدة ملحمة وطنية جمعت المصريين على هدف واحد

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، إن المناقشات والاستفسارات عن قناة السويس الجديدة، ظلت لمدة شهرين، موجها التحية للفريق كامل الوزير، لجهوده في المشروع، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال له إنه سيجهز مفاجأة خلال عرض مشروع القناة.

وأضاف "مميش"، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس قال إن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، سيكون في عام فقط، وأعطاني الثقة لتنفيذها بالموعد المحدد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن التكلفة المالية لإنشاء القناة على 3 سنوات، كانت أقل من التكلفة خلال عام، موضحا أن الرئيس اتخذ قراره بأن يكون تمويل الشعب لزيادة الولاء والانتهاء منها، وكان يهدف لتجميع المواطنين في هدف مشترك.

وأوضح أن طوابير المصريين على البنوك من أجل شراء شهادة استثمار قناة السويس، "حددنا من 20 لـ25 مليار جنيه من المصريين، لكن المبلغ وصل لـ65 مليار جنيه، لأول مرة يصطف المصريين، لدفع أموالهم بحب في ملحمة وطنية، ولم نحصل على أي قروض لإنشاء القناة الجديدة".

وأكد أن 45 كراكة عملت في القناة الجديدة في وقت واحد، لافتا أنه لم توقف الملاحة في القناة خلال عمل الكراكات، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة لا تتحمل أن تتوقف حركة الملاحة بالقناة، "الدكتور قدري وزير المالية السابق نصحني بوضع 30 مليار جنيه، بعيدا عن ميزانية القناة الجديدة، وتم إعادة الأموال للمصريين كاملة، وقدرها 59 مليار جنيه".