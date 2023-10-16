وسائل إعلام إسرائيلية: «نتنياهو» يختبئ بملجأ فور سماع صفارات الإنذار بتل أبيب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هروب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بعد سماعهم صفارات الإنذار، تزامنا مع استهداف صاروخي لتل أبيب والقدس، وكان من ضمن الهاربين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

أعضاء الكنيست يتوجهون لملجأ بعد إطلاق رشقة صاروخية كثيفة باتجاه القدس وتل أبيب. pic.twitter.com/eUU9Jx6BWN — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 16, 2023

مقطع فيديو يظهر هروب نتنياهو

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إخلاء قاعة الكنيست الإسرائيلي وهروب الأعضاء بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب، في الوقت الذي أعلن رئيس وزراء الاحتلال، أن إسرائيل تواجه تحديا كبيرا يهدد وجودها، مشددا على أن المعركة مستمرة لحماية إسرائيل.

نتنياهو يحاول توحيد الأفراد ضد فلسطين

وأضاف نتنياهو: «سنحقق في كل ما حدث من تقصير.. الشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين.. الصراع فرض على إسرائيل وهدفنا هو الانتصار الساحق على حماس».

هروب نتنياهو إلى ملجأ

في الوقت نفسه، ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، هروب نتنياهو إلى ملجأ بعد انطلاق صفارات الإنذار بتل أبيب»، والذي جاء اليوم بعد نحو 10 أيام من انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية.