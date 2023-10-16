«وفا»: مستوطنون يرفعون علم إسرائيل على مبنى في البلدة القديمة بالخليل

رفع مستوطنون إسرائيليون، اليوم، علم الاحتلال الإسرائيلي، على مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المستوطنين رفعوا عددا من أعلام إسرائيل على جدران مبنى قديم مكون من عدة طوابق، تعود ملكيته لعائلة أبومنشار، ويقع عند مدخل شارع الشهداء المغلق منذ عام 2000 أمام الفلسطينيين فقط.

أضافت «وفا»: «يشرف المبنى بإطلالته من جهاته الأربع على كل أحياء وسط مدينة الخليل، ويقطن في إحدى شققه المواطن الفلسطيني أنس البايض وأسرته».

ونوهت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن سلطات الاحتلال منعت سابقا ترميم هذا المبنى، وحاولت عدة مرات إغلاق أبوابه الرئيسة باللحام الكهربائي.