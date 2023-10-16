حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام 2023، التي ستعقد السبت المقبل، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تحت عنوان «الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب»: «يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: القمة فرصة لقادة العالم للتجمع

أضافت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «تعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين».

قمة القاهرة للسلام ستشهد حضور قادة الدول

وأكدت الحملة أن قمة القاهرة للسلام 2023 ستشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، وسيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.