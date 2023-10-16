حزب المؤتمر: قمة القاهرة للسلام فرصة لكشف ممارسات جيش الاحتلال الغاشم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة دولية حول القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم القضية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له، على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة المصرية فى حل القضية ودعم حقوق الشعب المفلسطينى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساندة من قبل الدول العربية لدعم حقوق الإخوة الفلسطينيين فى واحدة من أكثر الهجمات الإجرامية من قبل جيش الاحتلال الغاشم الذي يريد إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.

الدولة المصرية تدعم الفلسطينية على مدار تاريخها

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها والقمة تعكس مكانة مصر الكبيرة سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، متابعا: «قمة القاهرة للسلام التي ستنعقد يوم السبت المقبل، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة وتوضيح الحقائق للعالم كله»، مشيدًا باجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، قائلا: «خرج عنه حزمة من القرارات المهمة، من بينها التأكيد على الأمن القومي المصري خط أحمر، والدعوة لقمة دولية بشأن الأزمة».