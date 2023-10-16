اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر تستضيف «قمة القاهرة للسلام» السبت.. واستجابة دولية واسعة للدعوة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السبت.. مصر تستضيف «قمة القاهرة للسلام» واستجابة دولية واسعة للدعوة

- السيسي وبوتين يتفقان على ضرورة نفاذ المساعدات إلى «غزة»

- الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: يجب خفض التصعيد ووقف الحصار والتهجير

- أمريكي يقتل طفلاً فلسطينياً بـ26 طعنة ويُصيب والدته فى شيكاغو

- على المجتمع الدولى تحمُّل مسئولياته لتوفير المساعدات والإغاثة

- الحكومة المصرية: جاهزون للتعامل مع التداعيات.. وعيادات متنقلة للجرحى

- وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب حماية المدنيين وسد احتياجاتهم الأساسية

- صلاح البلك يكتب: أكاذيب «BBC» وأخواتها ومحمد البدرى يكتب: مسافة السكة

- توجيهات رئاسية بتكثيف العمل فى تنفيذ مشروعات قناة السويس لتعظيم قدراتها

- زيادة إيرادات القناة إلى 9.4 مليار دولار.. ومرور 26 ألف سفينة فى عام واحد

- «مدبولى» يشارك فى منتدى «الحزام والطريق» بالصين

- رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع «بكين» لتطوير مطارى القاهرة والغردقة

- سوهاج.. «قلب الصعيد.. فرحان»

- مشروعات تخدم 5 ملايين مواطن

- 8 مستشفيات.. و51 مدرسة تدخل الخدمة.. وطرق بـ5 مليارات جنيه

- «سوهاج الجديدة» قِبلة الاستثمار والعشوائيات أصبحت مساكن فاخرة

- «ملحمة السويس» من الحصار للانتصار

- 101 يوم.. بطولات شعبية للأهالى فى المواجهة والقتال

- «الأربعين».. خلّدت اسم المدينة فى سجلات الشرف.. والمقاومة هاجمت من الشرفات

- «سلامة» أنشأ مسجد الشهيد إبراهيم سليمان ليجمع فرق المقاومة الشعبية

- أسر الشهداء يروون تضحياتهم: أقسموا ألا يدنس أرضهم محتل

الصفحة الثانية

- «ملحمة السويس» 101 يوم من الحصار إلى الانتصار

- «الوطن» ترصد البطولات الشعبية للأهالى فى مواجهة قوات العدو

- «الأربعين».. معركة خُلدت فى سجلات الشرف

- «عبدالمنعم»: المقاومة هاجمت الإسرائيليين من أسطح المبانى.. و«سليمان» دمر أول دبابة بـ«آر بى جى»

- «غريب»: جنود الاحتلال اختبأوا فى قسم الشرطة فهاجمهم الأبطال وأحرقوا دباباتهم ودفعوهم للهروب ووقع كثيرون منهم فى الأسر

- أسر الشهداء يروون تضحياتهم: أقسموا ألا يدنس أرضهم محتل

- «أبوهاشم»: «مصطفى» أسر جندياً وضابطاً رفعا علم إسرائيل على القناة فى «الاستنزاف».. وشقيقه «أحمد» أكمل المشوار ولقى ربه مقاتلاً

- «ولاد الأرض».. الكلمة رصاصة والغنوة دانة

- نجل «غزالى»: أشعر بالفخر لأن والدى كان من رجال المقاومة وشاعرها

- مواطنون رفضوا التهجير: «على قلب رجل واحد»

- «إبراهيم»: كنا نقيم داخل خندق بالقرب من مسجد الأربعين لتفادى القصف

- رداً للجميل.. أسماء الشهداء على المنشآت

- «سلامة» أنشأ مسجد «إبراهيم سليمان» ليجمع فرق المقاومة الشعبية

الصفحة الثالثة

- السبت.. مصر تستضيف «قمة القاهرة للسلام»

- «السيسى وبوتين» يتفقان على ضرورة نفاذ المساعدات إلى «غزة» والرئيس لـ«كولونا»: نرفض سياسات العقاب الجماعى والحصار

- الرئيس: تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع يستوجب تحمّل المجتمع الدولى مسئولياته لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة

- وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب حماية المدنيين وسد احتياجاتهم الأساسية وليس لمصر أن تتحمل مسئوليات لا تقع على عاتقها

- الحكومة: جاهزون للتعامل مع تداعيات الوضع فى غزة

- «الصحة»: عيادات متنقلة لعلاج الجرحى.. والتنسيق مع المستشفيات الجامعية حال الاحتياج إلى أطقم طبية

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 2808

- عدد المصابين يتجاوز الـ10900.. وأمريكى يقتل طفلاً من أصول فلسطينية بـ26 طعنة ويُصيب والدته فى شيكاغو

- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: مسافة السكة..!

- مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: طوفان الأكاذيب.. «BBC» وأخواتها

الصفحة الرابعة

- سوهاج.. «قلب الصعيد» يزدهر بمدن جديدة ومناطق صناعية

- مشروعات كبرى بـ 62 مليار جنيه تخدم 5 ملايين مواطن فى مختلف المجالات

- «منظومة الصحة».. نقلة نوعية فى القطاع خلال السنوات الماضية وتطوير وإنشاء 8 مستشفيات مركزية وخدمات مجانية للمواطنين

- «النجار»: القضاء على قوائم انتظار العمليات نهاية أكتوبر.. وحملة «طرق أبواب» لرفع الوعى بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

- «نهضة التعليم».. منعت التسرّب من المدارس.. وفتحت طاقة نور للفتيات

- «على»: خيارات متعدّدة أمام الطلاب وأولياء الأمور.. و«الشريف»: مدرسة لكل قرية.. و51 مدرسة جديدة دخلت الخدمة وصيانة وتجهيز 210 أخرى

- «الطرق».. استثمارات بـ5 مليارات جنيه لتحقيق سيولة مرورية وربط المراكز

- الأهالى: وفرت وقتنا الضائع فى الطرق وأمام مزلقانات السكك الحديدية والمدن أصبحت تخلو من الزحام والتكدس المرورى بسبب المشروعات

الصفحة الخامسة

- مدينة «سوهاج الجديدة».. قِبلة الاستثمار فى البر الغربى

- «الفقى»: استثمارات بـ3.1 مليار جنيه فى قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية والترفيه.. و«صابرين»: كل الخدمات متاحة وتوجد مطاعم وكافيهات عالمية

- «الإسكان الاجتماعى».. مظلة تغطى كل المراكز وتلبى احتياجات أهالى المحافظة

- «هبة»: نستهدف الشباب.. و«صباح»: تطوير العواصم يشمل 20 عمارة

- رئيس «سوهاج الجديدة»: استثمرنا 6 مليارات جنيه وإقبال كبير من المواطنين على الإقامة بالمدينة

- «مسبوق»: 1188 وحدة لتلبية طلبات المتقدمين فى مبادرة «سكن لكل المصريين»

- «عشوائيات سوهاج».. تحولت من مناطق غير آمنة إلى مساكن فاخرة لا تعرف الظلام

- إنشاء 9 عمارات جديدة تضم 207 وحدات على مساحة 15133 متراً بديلاً لمنطقة «السماكين».. وبناء وتجهيز الوحدات السكنية فى عام واحد

- «حمادة»: انتقلنا إلى منازل آدمية.. و«محمد»: أصبحنا نشعر بالأمان.. و«عبده»: «حياة كريمة» أكرمتنا

الصفحة السادسة

- «الهيئة الوطنية» تعلن القائمة المبدئية بأسماء مرشحى «الانتخابات الرئاسية 2024»

- 4 مرشحين بـ«سباق الرئاسة».. وبدء تلقى الاعتراضات اليوم.. والهيئة تحذّر من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية

- حملة «السيسى» تلتقى ممثلين عن الجمعيات الأهلية واتحاد شباب العمال والبيطريين

- «فوزى»: الرئيس له دور مشهود فى إحياء المجتمع المدنى ومؤسساته.. و«الجمعيات الأهلية» تدشن مبادرة «انزل شارك.. مصر الأهم» لتوعية المواطنين بالمشاركة

- المرشحون يستعدون للدعاية الانتخابية ويعرضون ملامح برامجهم

- «يمامة»: الأولوية للأزمة الاقتصادية.. و«زهران»: نهتم بالحقوق والحريات.. و«عمر» يعلن برنامجه

- نقيب الزراعيين: ناقشنا ملفات حيوية فى القطاع الزراعى مع حملة «السيسى»

- «خليفة»: النهج التشاركى أهم ما يميز الحملة.. ونقابة المهن الزراعية تاريخية وتضم مليون مهندس

الصفحة السابعة

- كشف حساب.. «فيتوريا» يُقيِّم التجارب الودية.. التنسيق لمعسكر نوفمبر.. والتجهيز مبكراً لحلم المونديال

- فى مهب الريح.. بيراميدز يُفشل خطة الأهلى لضم «جلال».. و«موديست» تحت الاختبار

- ممنوع الاقتراب أو التصوير.. الزمالك يهدد بتغريم لاعبيه حال التدخل فى انتخابات النادى.. ورفض برتغالى لتقسيط غرامة «شيكابالا»

- الخطة البديلة.. ليفربول يرصد مبلغاً مالياً كبيراً لشراء خليفة «محمد صلاح» «سانى» يتصدر المشهد.. ومصادر: الفرعون لن يغادر «الريدز»

الصفحة الثامنة

- إقبال كبير من طلبة المدارس على شراء الكتب

- معرض زايد للكتاب.. فُسحة ثقافية بعد المدرسة

- بين السينما والدراما.. إياد نصار: شخصيتى جَد «من أيام الجيزة»

- فن وهندسة على «قصرية زرع»: اختار رسمتك واكتب اسمك

- أيقونة الصمود الفلسطينى.. «البدروم» ينقذ أسرة محمد الدرة

- «ريدكون» للمراكز التجارية والإدارية تُغير علامتها التجارية لتصبح «ريدكون بروبرتيز»