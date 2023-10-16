مراسل «القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف المتبادل على الحدود بين إسرائيل ولبنان كتب: حسن سمير 10:38 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023 غزة - أرشيفية تجدد القصف المتبادل على الحدود بين إسرائيل ولبنان قبل قليل، بحسب ما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي: فتح ممر إنساني جوي إلى غزة عبر مصر سفير فلسطين بالقاهرة: القطاع الصحي في غزة انهار.. وغير قادر على تقديم خدمات السفير الفلسطيني بالقاهرة: ما يجري في غزة إبادة جماعية ممنهجة متحدث الصحة: أكثر من سيناريو للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة غزة فلسطين قطاع غزة بقلم حسن سمير