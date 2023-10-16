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مراسل «القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف المتبادل على الحدود بين إسرائيل ولبنان

كتب:

حسن سمير
10:38 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

تجدد القصف المتبادل على الحدود بين إسرائيل ولبنان قبل قليل، بحسب ما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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