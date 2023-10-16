أعلن الاتحاد الأوروبي، فتح ممر إنساني جوي إلى غزة عبر مصر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ناشدت المنظمات الدولية والدول الأطراف لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفتح ممر إنساني للسماح بإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، وذلك جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، في بيان: «لا تزال حواجز الاحتلال الإسرائيلي المُحيطة بقطاع غزة مغلقة لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية في ظل الشح الكبير في المستلزمات والمواد الطبية التي تعاني منه المنظومة الصحية، علماً بأن القانون الدولي الإنساني يوجب على سلطات الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة سكان الأرض المحتلة، وأن تسهل مرورها».