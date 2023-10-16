«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنشآت السكنية وسط حي الرمال في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن الاحتلال الإسرائيلي، استهدف المنشآت السكنية وسط حي الرمال بغزة.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.