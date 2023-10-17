شباب العريش يشاركون في تعبئة قافلة «التحالف» لليوم الثالث.. «من أجل أشقائنا»

3 أيام متواصلة من العمل والسهر، يمد «عمار» يده لالتقاط أكياس الأرز يسلمها ليد عبد الرحمن، ومن يد لأخرى لتستقر داخل شاحنة ضخمة تتبع التحالف الوطني للعمل التنموي، استعدادا لدخولها قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، خلال الساعات المقبلة.

خلية نحل من شباب وفتيات شمال سيناء، اصطفو في مشهد متناغم بساحة الصالة المغطاة بمدينة العريش، للعمل في إعادة توزيع وتعبئة المواد الغذائية والأدوية، في مساعدة منهم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

متطوعون: جزء بسيط لأهلنا في غزة

يقول عمار صلاح، شاب من أبناء مدينة بئر العبد في شمال سيناء، إن العمل بدأ منذ 3 أيام في قوافل التحالف الوطني، بمشاركة العديد من متطوعي التحالف وشباب سيناء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «مجهود جبار يبذله شباب سيناء بحب وسعادة غير عادية، لتقديم جزء بسيط من واجبنا نحو الشعب الفلسطيني، وعلى مدار 3 أيام كنا نعيد ترتيب الشاحنات، بعد وصول مساعدات عديدة من الدول العربية».

ويشير الشاب إلى أن عمل الشباب يتمثل في تفريغ الشحنات التي وصلت إلى العريش، وإعادة ترتيبها داخل الشاحنات من جديد، بكميات كبيرة، وعمل كراتين أخرى بشكل أصغر، تضم العديد من المؤن المختلفة، لتوزيعها بشكل مباشر على الأسر، فور دخولها إلى قطاع غزة.

متطوع: الشباب يسطرون ملحمة وطنية

في السياق ذاته، قال عبد الرحمن سامي، منسق التحالف الوطني في شمال سيناء، إن الشباب في العريش يسطرون ملحمة وطنية، تدل على معدن الشعب المصري في الأزمات، ووقوفه إلى جوار الشعب الفلسطيني في دور لم يغب يوما.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصر طول عمرها جنب إلى جنب مع أشقائها في فلسطين، ولن يتوقف الأمر عند إدخال المساعدات، لكن نحن في انتظار المصابين للعلاج في مستشفياتنا، بعد رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وبيت كل شخص في العريش مفتوح لأهالينا من المصابين وأسرهم».

وأشار منسق التحالف الوطني في شمال سيناء، إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة، في ساحة الصالة المغطاه بمدينة العريش، بالتزامن مع استمرار وصول المساعدات إلى العريش، سواء من التحالف الوطني أو الدول العربية، استعدادا لدخولها عبر معبر رفح.

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