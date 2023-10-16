موفد «القاهرة الإخبارية» إلى العريش: وصول شاحنات تحمل 40 طنا إلى معبر رفح

قال رمضان المطعني، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى مدينة العريش، إن إحدى قوافل المساعدات، وصلت إلى العريش تحمل 40 طنا من المساعدات، وتستعد لتتجه إلى معبر رفح بمجرد فتح المعبر.

تحويها قافلة المساعدات إضافة إلى استعراض طابور شاحنات

واستعرض المطعني خلال إفادته على الهواء، المواد الغذائية التي تحويها قافلة المساعدات، إضافة إلى استعراض طابور شاحنات المساعدات التي تضم ألف طن من الغذاء و300 ألف علبة دواء وصناديق مياه نتيجة أزمة المياه في القطاع.

طائرتان قطريتان وصلتا مطار العريش

وأوضح أن طائرتين قطريتين وصلتا مطار العريش، وتحمل مساعدات إنسانية وغذائية وأسرة مستشفيات وأجهزة طبية ضرورية لإسعاف المرضى في غزة، وتنقل المواد التي جاءت فيها في شاحنات، وتستعد أيضا للتوجه لمعبر رفح، كما ينتظر مطار العريش طائرات يونيسيف التي تحمل مواد إغاثية.