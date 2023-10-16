انطلقت من القاهرة.. قافلة التحالف الوطني تصل إلى العريش تمهيدا لدخول غزة

انطلقت قافلة شاملة لـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، من القاهرة لتصل إلى العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، بهدف تخفيف الأوضاع عن الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي، وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

اصطفاف قافلة التحالف الوطني

واصطفت القافلة في القاهرة، ومن ثم تحركت لتعبر نفق تحيا مصر بالإسماعيلية، حتى وصلت إلى مدينة العريش، واصطفت القافلة مرة أخرى لتجهيز المساعدات استعدادا لعبورها إلى غزة.

حملات للتبرع بالدم

والجدير بالذكر أن كيانات التحالف الوطني، دشنت بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم فى تاريخ الإنسانية تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة» بكل محافظات الجمهورية.