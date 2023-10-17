سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 17-10-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك، وهو الهدوء المستمر منذ عدة أشهر، حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار العملات منذ فترة طويلة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك 32.31 جنيه للشراء و32.46 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 32.57 جنيه بيعا، أما سعر الشراء فسجل 32.27 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري وصل إلى 32.47 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعن سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه بيعا و32.31 جنيه شراءً.