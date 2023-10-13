سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 13-10-2023، في البنوك المصرية، نحو 32.67 للشراء و32.82 للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الجمعة 13-10-2023 داخل البنك الأهلي المصري 32.60 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.34 جنيه شراء و32.62 جنيه بيعا.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.67 جنيه للشراء و32.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي يصل إلى 33.03 جنيه بيعا و33.74 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية بلغ 32.85 جنيه للبيع و32.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة13-10-2023 في بنك التعمير والإسكان إلى 32.33 جنيه شراء و32.80 جنيه بيعًا.