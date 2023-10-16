كندا تدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، أن كندا تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى غزة.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 أكتوبر الجاري، من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة بقطاع غزة، في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.