«القاهرة الإخبارية» تدعم فلسطين بالفرنسية: شبح الموت يغطي سماء غزة (فيديو)

بدأت قناة القاهرة الإخبارية، عرض تقارير بلغات غير العربية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، ووقع الاختيار على اللغة الفرنسية التي تعد إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، وحرصت القناة على نقل الوضع في غزة من خلال اللغات المختلفة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة القصف الإسرائيلي.

مصر تستعد لمؤتمر دوليا للسلام 21 أكتوبر الجاري

الفيديو المذاع بالفرنسية مع ترجمة بالعربية، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 لمناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر.

وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وآلاف من المصابين وسط انهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

ماذا جاء في الفيديو الناطق بالفرنسية ؟

وجاء نص الفيديو بالعنوان التالي: «شبح الموت.. يغطي سماء غزة»، وتضمن التقرير الآتي: «والقطاع يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، هذه ليست كلمات مسوؤل فلسطيني ولكنها توصيف للأمم المتحدة، ويوجد أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض مباني غزة التي تحولت إلى ركام بعد تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، والأمم المتحدة تحذر من أن خطر الموت يهدد الآلاف بسبب غياب الكهرباء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، والقصف الذي دفع مئات الآلاف للنزوح واللجوء لمدارس الإيواء والمستشفيات ليفاجئوا أن هي الأخرى تحولت لأهداف عسكرية يطالبهم جيش الاحتلال بإخلائها، أما الحلقة الأضعف والضحية الأكبر فهي «أطفال غزة»، وقالت منظمة اليونسيف عن أطفال غزة.. إن الوصل إليهم أصبح صعبا وخطيرا وطالبت بهدنة فورية لإنقاذهم، ورغم تدوال العديد من الأنباء حول التوصل إلى اتفاق لوقف موقت لإطلاق النار، إلا أن الحكومة الإسرائيلية سارعت بنفيها واستمرت في قصفها للقطاع، التطورات المتسارعة في غزة انعسكت على جبهة أخرى، فقد بدأت إسرائيل بإخلاء مناطقها القريبة من الحدود اللبنانية بعمق 4 كيلومترات بعد وقوع إصابات بين عناصر جيشها جراء صاروخ إنطلق نحو لبنان واستهدفت إحدى المستوطنات وقوات اليونيفل تقول إن مقرها في لبنان أصيب بصاروخ قبل أن تستهدف غارة إسرائيلية نقطة قريبة من تمركز للجيش اللبناني في بلدة حدودية».

Des milliers d victimes se trouv sous les décombres, et bien d’autres sont menacées de mort au-dessus.



Le bombardement de Gaza entre dans son dixième jour. pic.twitter.com/kXt4D98AMb — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 16, 2023

وتابعت مقدمة الفيديو: «أما على الساحة الدولية فقد أفاد إعلام أمريكي بأن واشنطن أرسلت بالفعل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط، بينما أكد الرئيس المصري رفضه التام لاستهداف المدنيين، وشدد على استمرار بذل الجهود لاحتواء الموقف في غزة».