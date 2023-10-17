«القاهرة الإخبارية»: قوافل المساعدات المصرية تتحرك من العريش إلى معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بتحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى معبر رفح.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تستعد لنشر 2000 جندي في إسرائيل لتقديم المشورة والدعم الطبي دون المشاركة في عمليات قتالية.

بينما أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي التزام واشنطن بتقديم المساعدات الأمنية العاجلة لإسرائيل.

وفي سياق آخر، أفاد رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة لقناة القاهرة الإخبارية أن مجلس الأمن ينظر مشروعى قرار أحدهما برازيلي يتبنى الموقف الأمريكي.

وأشار رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة إلى أن هناك توافق عربي على التحرك السريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدأت جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.