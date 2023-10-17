مجلس الأمن يفشل في إقرار مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

استأنف مجلس الأمن الدولي جلسته للتصويت على مشروعي قرار بشأن غزة، وفشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار، بموافقة 5 دول، واعتراض 4، وامتناع 6 دول.

ودعا المشروع الروسي، لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، علق مجلس الأمن الدولي جلسته العلنية الرسمية، بعد طلب الإمارات العربية المتحدة من رئيس المجلس، الذهاب إلى جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.

وفي اليوم الـ11 من عملية «السيوف الحديدية» لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة، واصلت الجيش، قصف العنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقالات بحق الفلسطينين سواء كانوا أسرى محررين، أو نشطاء، وحتى الفنانون لم يسلموا من هذه السياسة، واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل أراضي عام 1948، بعد نشرها منشورات دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها لليوم العاشر عل التوالي في إطار عملية «السيوف الحديدية».