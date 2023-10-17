تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط.. يلتقي 4 زعماء بينهم الرئيس السيسي

واصلت الجهود الدبلوماسية من جانب عددا من دول العالم، لوقف تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشهد المنطقة غدا الأربعاء، زيارة مهمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة عقد اجتماعات مع مجموعة مهمة من زعماء الشرق الأوسط، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا من البر والبحر والجو على قطاع غزة في إطار عملية «السيوف الحديدية»، ردا على «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية ردا على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين و«المسجد الأقصى المبارك».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بايدن سيزور إسرائيل هذا الأسبوع، مضيفا أن الرئيس الأمريكي سيزور المنطقة في لحظة حرجة لإسرائيل والمنطقة والعالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن زيارة بايدن ستتم على مدار يوم واحد، مضيفة أن «واشنطن» واثقة من سلامة رحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، وإلا لما تمت الزيارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

غدا.. بايدن سيسافر إلى الأردن

من جهتها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن سيسافر إلى الأردن، غدا الأربعاء، لعقد اجتماعات مع مجموعة مهمة من زعماء الشرق الأوسط، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، إن زيارة الرئيس جو بايدن، إلى الأردن ستركز على المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي سيلتقي في الأردن، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف كيربي، أن الرئيس الأمريكي، سيؤكد أن حركة «حماس» لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيناقش بايدن مرة أخرى الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة ولتوفير نوع من الممر الآمن لخروج المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الاثنين، أن «واشنطن» وجهت فريق رد سريع مكون من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.

إمكانية إنشاء مناطق لإيواء المدنيين بشكل آمن

بدوره، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى اتفاق أمريكي إسرائيلي، على وضع خطة للوصول بالمساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة للمدنيين في غزة فقط، مضيفا خلال كلمته في إسرائيل، إن الخطة تتضمن أيضًا إمكانية إنشاء مناطق لإيواء المدنيين بشكل آمن.

وفي وقت سابق، حث بلينكن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة من أجل الحفاظ على الدعم الدولي للعملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.