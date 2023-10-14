بايدن: نعمل مع الحلفاء لتهيئة الظروف اللازمة لنقل المساعدات إلى غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة، لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة، والدعوة إلى احترام قانون الحرب، حسبما أوردت قناة «الحرة» الأمريكية، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.

لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب لقائه وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في الرياض اليوم، على أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية في غزة، ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، من خلال إنشاء مناطق آمنة داخل القطاع.

وكان بايدن قد ذكر، في وقت سابق أمس الجمعة، أن «الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة، تشكل أيضاً أولوية»، بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.