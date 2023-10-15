بايدن يعين مبعوثا خاصا جديدا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر تعيين السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد، مبعوثاً خاصاً جديداً للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.

معالجة الأزمة الإنسانية في غزة

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص ساترفيلد سيقود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك العمل على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا وتعزيز سلامة المدنيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة.

دعم جهود وقف الأزمة

وأوضح البيان أن المبعوث الجديد سيقود حملة لدعم الجهود الحاسمة التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، ويعتمد دوره على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

خبرات المبعوث الجديد

وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص ساترفيلد لديه خبرة تمتد لأربعين عاما بما في ذلك مهام في سوريا وتونس والسعودية ولبنان، كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، ومديرا للشؤون العربية والعربية الإسرائيلية في وزارة الخارجية، ومديرا لشؤون الشرق الأدنى في طاقم مجلس الأمن القومي من عام 1993 إلى عام 1996، حيث عمل بشكل أساسي على عملية السلام العربية الإسرائيلية، كما عمل ساترفيلد مديرا لمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس.