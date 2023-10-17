«عربية النواب»: رد فعل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية مشرف لكل مصري

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، منذ بدء الحرب الدائرة والمشتعلة حاليا في غزة، مشيدا بالخطوات التي اتخذها الرئيس في هذا الصدد.

وقال محسب لـ«الوطن»، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رد فعل قاطع وقوي ومشرف لكل مصر، وكان حديثه أنّ هناك فرق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ مصر مرحبة بالشعب الفلسطيني «أهلا وسهلا بهم»، ولكن فلسطين تحتاج منهم إلى بذل أكثر من ذلك، من الصمود الذي نحييهم عليه، وعلى ما يفعلوه الآن، ورفضهم الخروج من وطنهم بشكل أو بآخر.